La tablette Samsung Galaxy Tab A de retour avec un prix toujours plus bas

Pourquoi Clubic recommande la Samsung Galaxy Tab A ?

Bordures moins épaisses sur l écran

Solide et de bonne facture

Championne de l autonomie

Le nec plus ultra des tablettes Android

Près de 50 euros de réduction

Vous avez envie d'une tablette, mais vous n'êtes pas très branché(e) iOS ? Alors optez pour la Samsung Galaxy Tab A, rivale de choix de l'iPad.En quoi cet appareil se démarque de ses concurrents ? Premièrement, il est doté d'un écran LED de 10,1 pouces, d'une résolution de 1920 x 1200 pixels. Il s'avère donc idéal pour regarder des films et des séries, et ce, pendant longtemps. Car sa batterie de 7300 mAh lui procure une autonomie de 15h, tout en lui donnant la possibilité de se charger rapidement.Sous le capot, on retrouve un processeur Samsung Exynos 7904 à huit cœurs, une capacité de stockage de 32 Go et 2 Go de RAM. Pour les photos, deux capteurs sont présents : l'un de 8 mégapixels à l'arrière, et l'autre de 5 mégapixels à l'avant.Notez enfin qu'il s'agit d'une tablette pour toute la famille. Si elle tourne sous Android 9.0, elle comprend également une interface dédiée aux enfants, pour une utilisation facile et ludique.La bonne affaire du moment est à retrouver chez Rakuten. Le site propose en effet la tablette Samsung Galaxy Tab A à seulement 169,99 €, au lieu de 219 € (prix public conseillé). Vous bénéficiez donc d'une remise de 22% ! Et cerise sur le gâteau, en choisissant cette offre, vous profiterez de la livraison gratuite de votre équipement.Enfin, si vous craignez de ne pouvoir débourser cette somme d'un seul coup, sachez que vous pouvez échelonner votre paiement. Rakuten vous offre notamment la possibilité de régler en quatre fois, moyennant des frais de 2,2%. Dans ce cas, la tablette vous reviendra à 173,72 € au total.Si vous avez envie de vous faire plaisir avec une tablette Samsung, ne laissez pas passer ce bon plan ! À moins de 170 €, la Galaxy Tab A sera à vous !