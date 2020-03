Le smartphone Xiaomi Redmi Note 8 à un prix imbattable avec ce code promo

Xiaomi, le roi des petits prix

Abordable et endurant

Nous sommes chez Rakuten pour cette promotion. Pour activer la remise et ainsi bénéficier du meilleur montant, vous allez devoir utiliser le code qui va suivre au moment de valider la commande : RAKUTEN15. En ce qui concerne les autres modalités, vous pouvez choisir de régler le montant demandé en quatre ou cinq fois selon vos préférences. La livraison à domicile sera assurée gratuitement. Les adhérents au Club Rakuten (inscription gratuite) obtiendront un bon d'achat de 7,29€ utilisable sur un prochain panier. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.Le Xiaomi Redmi Note 8 dispose d'un écran LCD avec une diagonale de 6.3 pouces et une définition de 2340 x 1080 pixels. Il est également équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 665 épaulé par 3 Go de RAM, une puce graphique Adreno 610 et une mémoire interne de 32 Go. Cette configuration vous permettra de naviguer sur l'interface et entre les applications sans le moindre ralentissement. Par contre, vous allez devoir faire quelques concessions pour les jeux vidéo les plus gourmands en ressources.La partie réservée aux photos est extrêmement polyvalente puisque le Redmi Note 8 embarque quatre capteurs 48 mégapixels, 8 mégapixels ultra grand-angle, 2 mégapixels macro et 2 mégapixels à l'arrière. Vous pourrez donc capturer des vidéos en Full HD. À l'avant, c'est un ultime module de 13 mégapixels qui s'occupera des selfies. Enfin, la batterie 4000 mAh vous offrira une autonomie de plusieurs dizaines d'heures et la recharge prendra environ deux heures. C'est très correct pour un smartphone de cette trempe.Bref, le Xiaomi Redmi Note 8 est un mobile impeccable pour les petits budgets. Il possède de réelles qualités du côté de ses photos ou même de son autonomie. L'écran Full HD est également de très bonne facture. N'hésitez pas plus longtemps !