Le Samsung Galaxy S20 128 go est en ce moment en promotion à un prix imbattable 🔥

Un appareil photo complet qui filme en 8K

Des performances infinies pour tous vos médias

Le Samsung Galaxy S20 est la star de ces dernières semaines. Comme chaque année le constructeur a présenté sa nouvelle gamme de smartphones et le dernier-né de la marque est une pépite de technologie et de puissance, qui mise notamment sur la qualité de ses capteurs photos, avec trois objectifs intégrés : un grand angle de 12 mégapixels, un capteur semblable à un téléobjectif de 64 mégapixels pour un zoom x3 et un ultra grand angle de 12 mégapixels. La qualité des clichés est impressionnante, même en pleine obscurité.La vidéo est également au menu de ce Galaxy S20 avec, et c'est une première pour un smartphone, la possibilité de filmer en 8K. Si les téléviseurs d'une telle résolution sont encore rares, ce mode permet d'obtenir une qualité ahurissante sur n'importe quelle téléviseur. Il est possible également d'extraire des clichés de 33 mégapixels riches en détails de chaque vidéo, pour ne rater aucune moment marquant.Pour profiter de ces prises de vue, la marque propose un écran Super AMOLED de 6,2 pouces, qui prend la quasi intégralité de la face avant. La caméra frontale est poinçonnée dans la dalle, et se révèle presque invisible lorsque vous regardez un film ou une vidéo sur le web. Il propose une fréquence de rafraichissement de 120 Hz, pour une réactivité saisissante dans les interfaces.Concernant les performances, sans surprise le constructeur a mis le top du top dans son appareil à commencer par un processeur Exynos 990, le dernier en date produit par Samsung, épaulé par 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage interne. La batterie possède quant à elle une capacité de 4 000 mAh pour une autonomie d'une journée, et plus !N'attendez pas plus longtemps pour vous jeter sur le Galaxy S20 avec cette promotion proposée par Rakuten. Le prix du smartphone le plus puissant du moment est de seulement 689,99€, soit 24% de réduction par rapport à son prix initial !