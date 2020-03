Alerte de Prix chez Rakuten ! Le Samsung Galaxy S20+ sous la barre des 800€

Départ pour une autre galaxie

Il a tout bon !

C'est Rakuten qui se charge de cette promotion que vous ne devez surtout pas manquer. Suite à votre achat, 37,50€ vous seront offerts. Cette remise sera ensuite utilisable sur un prochain panier sur ce même site. La livraison est gratuite en France métropolitaine et comptez 6 à 12 jours avant de recevoir la commande à domicile. Vous avez aussi la possibilité de régler la somme demandée en quatre ou dix fois selon vos préférences. Votre budget sera alors drastiquement épargné. Enfin, la garantie est valable pendant 24 mois.Faisons maintenant le tour des caractéristiques du Samsung Galaxy S20 +. Il dispose d'un magnifique écran Super AMOLED 120 Hz avec une diagonale de 6.7 pouces et une définition atteignant 3200 x 1440 pixels. Sa configuration est extrêmement solide puisqu'il est équipé d'un processeur Exynos 990, d'une puce graphique Mali-G77 MP11, de 8 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go. La puissance est clairement au rendez-vous et votre expérience d'utilisation sera toujours fluide. Les jeux vidéo ne résisteront pas à une telle débauche d'énergie.Vous pourrez également réaliser des photos sublimes en 4K et des vidéos en 8K grâce aux quatre capteurs placés à l'arrière du mobile. Une caméra 12 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels également, un téléobjectif de 64 mégapixels et une caméra DepthVision de 0,3 mégapixel seront à votre disposition. En frontal, comptez sur la présence d'un module 10 mégapixels pour vos selfies. Enfin, la batterie embarquée d'une capacité de 4500 mAh tiendra une grosse journée. C'est plutôt correct pour un smartphone aussi imposant.Bref, vous êtes face au smartphone premium par excellence de Samsung. Il sera toujours à vos côtés pour chaque tâche de votre quotidien et sa puissance ne vous décevra pas. C'est un achat incontournable tant le rapport qualité/prix est exceptionnel.