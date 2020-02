Apple iPhone XS 64 Go à 699€ au lieu de 1039€ en ce moment sur Rakuten

330 euros de remise pour l'iPhone XS chez Rakuten (+5% offerts en bon d'achat)

Tout ce qu'il faut savoir sur l'iPhone XS

La Team Clubic Bons Plans vous invite à vous rendre chez Rakuten pour acquérir en promotion l'iPhone XS dans sa version 64 Go. En effet, alors qu'il est vendu initialement à 1099 euros, le smartphone voit son prix baisser à 699 euros ; soit une remise immédiate de 330 euros.Une fois l'achat effectué, Rakuten vous versera un bon d'achat de 34,95 euros (soit 5% du montant du produit) que vous pourrez utiliser sur une prochaine commande. Pour cela, si ce n'est pas déjà fait, il suffit de vous inscrire gratuitement au ClubR Rakuten.En ce qui concerne la livraison, les frais de port sont offerts si le retrait du téléphone de la marque à la pomme est effectué en magasin Boulanger. Il suffit alors de cliquer sur le bouton "Voir tous les magasins" depuis la page produit et saisir l'adresse postale. Vous avez aussi la possibilité d'opter pour une livraison avec suivi et remise contre signature via La Poste.Sorti à l'automne 2018, l'iPhone XS proposé dans un coloris gris sidéral est équipé d'un écran Super Retina de 5,8 pouces (résolution 2436 x 1125 pixels) ; d'un double appareil photo grand angle et téléobjectif de 12 MP ; d'une mémoire vive de 4 Go ; du Face ID pour l'authentification sécurisée et Apple Pay et de la puce A12 Bionic avec Neural Engine de nouvelle génération.L'iPhone XS bénéficie de l'indice IP68, ce qui lui permet de résister à la poussière et à l'eau (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes maximum).Pour en savoir plus sur le smartphone, n'hésitez pas jeter un coup d'oeil sur notre article consacré au test de l'iPhone XS