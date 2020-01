Soldes 2020 Rakuten : Apple iPhone XS Max 256 Go à seulement 678,90€ !

Belle promotion pour acquérir l'iPhone XS Max

Le haut de gamme Apple

Il s'agit du modèle XS Max dans son coloris argent et sa configuration de stockage 256 Go. Le produit est reconditionné à neuf, c'est à dire qu'il est assuré d'être parfaitement fonctionnel et dans un excellent état. Bref, on ne ferait même pas la différence avec du neuf. Le prix de l'appareil est fixé à 678,90 euros sur Rakuten. Vous récupérez aussi dans l'opération un bon d'achat Club R d'une valeur de 33,95 euros à valoir sur une future commande. La livraison, gratuite en France métropolitaine, est garantie en 7 à 12 jours ouvrés.L'iPhone XS Max est équipé d'un grand écran Super Retina OLED de 6,5 pouces. Une encoche abrite le capteur photo frontal pour les selfies et les scanners 3D pour Face ID, la technologie de reconnaissance faciale d'Apple. On retrouve une définition 2688 x 1242 pixels, un ratio de 19,5:9, une forte luminosité de 625 nits, la compatibilité HDR10 et 3D Touch.Les performances sont confiées au puissant A12 Bionic gravé en 7 nm pour une navigation fluide et de bonnes sensations en jeu. Il est couplé à 4 Go de RAM, largement suffisant tant l'optimisation d'iOS est bien gérée. Une batterie de 3174 mAh avec recharge rapide 15W et supportant la recharge sans fil est présente pour assurer l'autonomie. On a aussi affaire à un très bon photophone avec son double capteur composé d'un module de 12 MP, ouverture f/1.8 et stabilisation optique et d'un téléobjectif de 12 MP, f/2.4, OIS et zoom optique 2x.Si vous n'avez pas le budget pour acheter le très cher iPhone 11 , tournez-vous donc vers cette offre très attractive si vous désirez un haut de gamme Apple.