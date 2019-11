Baisse de prix sur la nouvelle GoPro HERO 8 chez Rakuten

Un petit prix pour un appareil dernier cri

Une caméra à mettre entre toutes les mains

Si vous êtes passionné de sport et de défis en tout genre, vous aimeriez sûrement pouvoir partager ces moments exceptionnels de pure sensation avec votre entourage ou sur les réseaux. Mais, hors de question de poster une vidéo d'une qualité médiocre, où l'on est plus focalisé sur les secousses que subit l'image plutôt que sur l'action ! Pour des films nets et réalistes, dirigez-vous vers une caméra sportive à la pointe de la technologie comme la GoPro HERO 8. L'appareil bénéficie aujourd'hui d'une réduction de 13 % par rapport à son prix habituel et passe ainsi à seulement 375,53 €.En plus de cette promotion, vous recevrez 18,78 € à dépenser sur votre prochaine commande. Cerise sur la gâteau, les frais de livraison sont entièrement pris en charge par Rakuten. La livraison se fait sous 8 à 12 jours ouvrables en France métropolitaine. Pour un règlement en 4 mensualités, le site vous prélèvera 2,2 % en plus du prix de l'article.Grâce à un stabilisateur d'images de très bonne qualité, la GoPro HERO 8 peut être mise entre toutes les mains. Le mode de réglages a également été repensé pour offrir plus de simplicité. Les différentes options sont préréglées et accessibles plus rapidement grâce aux raccourcis. Ainsi, nul besoin d'être un pro de la vidéo pour maîtriser cette GoPro ultra moderne qui peut travailler en Full HD ainsi qu'en 4K.En achetant la GoPro 8, vous aurez accès à Quick, un logiciel de montage facile à utiliser qui vous permettra de transposer vos exploits en stories ou en jolis petits films bien ficelés. La caméra se connecte en bluetooth ainsi qu'en Wi-Fi et peut diffuser ses vidéos en direct. La résolution du capteur photo de la GoPro HERO 8 est de 12 mégapixels, sa batterie possède une capacité de 1220 mAh et une carte mémoire de 32 Go micro SDHC est fournie avec l'appareil.Partez à l'aventure avec la nouvelle GoPro HERO 8. Dans les airs, sur terre ou dans l'eau, cette caméra vous suivra dans les situations les plus extrêmes.