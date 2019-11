Le casque Bluetooth Sony WH-1000XM3 à prix cassé chez Rakuten

Une belle promotion Rakuten avant le Black Friday

Sony WH-1000XM3 : le confort au service de la qualité

C'est Rakuten qui s'occupe de cette promotion sur un des meilleurs casques du marché. Ainsi, vous bénéficierez de la livraison gratuite et du paiement en quatre ou cinq fois si vous en avez envie.Le site français spécialisé dans la vente en ligne vous versera aussi 60,50€ en super points Rakuten utilisable sur vos futurs achats. Pour en profiter, l'inscription gratuite au Club R est obligatoire. Notez aussi que c'est le vendeur pro Central-FR qui s'occupera de votre commande. Ainsi, comptez entre 8 et 12 jours ouvrés avant de recevoir l'article chez vous. Terminons avec les modalités en précisant que la garantie est valable pour une durée de 2 ans.Le casque Sony WH-1000XM3 est doté d'une technologie de réduction de bruit irréprochable. Vous serez donc totalement isolé des bruits qui vous entourent, même dans un environnement très bruyant. Une fonctionnalité idéale dans les transports en commun par exemple. Même en haute altitude, le son conservera une qualité optimale grâce à une optimisation de la pression atmosphérique. Via la fonction Bluetooth 4.2, vous pourrez connecter le casque à n'importe quel appareil afin d'écouter vos morceaux préférés.Bien entendu, ce casque fabriqué par Sony vous servira aussi à prendre des appels et à recevoir des notifications. En effet, ce modèle est également compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Pour ce qui est de l'autonomie, elle peut atteindre jusqu'à 38 heures en une seule charge. La recharge complète s'effectuera en 3 heures. Pour le reste, sachez que cet exemplaire est agréable à porter grâce à ses coussinets souples en mousse d'uréthane, à sa conception légère et à sa structure profonde qui accueillera votre oreille dans un confort irréprochable.Avec ce casque Sony WH-1000XM3, vous aurez un vrai modèle premium en votre possession. Il assure aussi bien sur la qualité sonore que sur le confort. Il vous offrira une expérience d'écoute saisissante ! N'hésitez pas une seule seconde puisque le rapport qualité / prix est juste parfait ! Un cadeau de noël qui plaira à coup sûr.