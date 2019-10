Le smartphone Xiaomi MI 9 SE à seulement 258,50€ chez Rakuten

Un excellent rapport qualité-prix + un cadeau

De nombreux atouts

Le Xiaomi MI 9 SE 64 Go ne manque en effet pas d'arguments pour séduire les amateurs de smartphones qui cherchent un appareil de qualité, sans se lancer dans un investissement trop important. Avec son format relativement compact de 5,97 pouces et ses 155 petits grammes, le MI 9 SE est idéal pour ceux qui ne veulent pas d'un appareil encombrant et qui aiment utiliser leur téléphone avec une seule main.En passant commande sur Rakuten, vous aurez la bonne surprise de vous voir offrir un bon d'achat de 12,93 €. Cette somme est à dépenser sur le site dès votre prochaine commande. En plus de ce cadeau appréciable, l'enseigne prend la totalité des frais de port à sa charge. Seule ombre au tableau, la livraison prend entre 7 et 15 jours ouvrés. Il faudra donc faire preuve d'un soupçon de patience avant de découvrir votre nouveau Xiaomi.Le bel écran OLED du Xiaomi MI 9 SE couvre 84,1% de sa surface avant et affiche une définition de 2340 x 1080 pixels. Il possède une encoche en forme de goutte d'eau qui accueille l'objectif de l'appareil photo avant. Le MI 9 SE est équipé d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran qui remplit bien son rôle. Il est disponible à ce prix dans son élégant manteau noir.Sous ce joli capot, le smartphone embarque le processeur Snapdragon 712 ainsi que 4 Go de mémoire vive et donc un espace de stockage de 64 Go. Le MI 9 SE est équipé pour fournir des clichés de très bonne qualité. Il possède en effet un triple appareil photo arrière de 48 mégapixels (f/1.75) pour l'objectif grand angle. Rien à redire du côté de l'autonomie, le smartphone dispose d'une batterie de 3 070 mAh qui tient facilement deux jours et bénéficie d'une recharge rapide de 18 W.En optant pour le MI 9 SE à ce prix, vous êtes sûr de faire une très bonne affaire.