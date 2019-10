Le OnePlus 7T 128 Go est déjà moins cher chez Rakuten !

Le OnePlus 7T à tarif réduit

Un smartphone digne d'un haut de gamme

Si OnePlus s'est un peu perdu dans ses gammes cette année avec un OnePlus 7T Pro jugé cher et loin d'être indispensable par les spécialistes, le OnePlus 7T est considéré comme le véritable smartphone intéressant du constructeur en cette fin d'année 2019. Chez Rakuten, le OnePlus 7T 128 Go Double SIM en coloris argent givré est vendu au prix de 579,99 euros au lieu de 599 euros. Dès aujourd'hui, vous pouvez en plus bénéficier de 10 euros de remise grâce à l'application du coupon RAKUTEN10. Et comme si cela ne suffisait pas, vous récupérez un bon d'achat Club R d'une valeur de 29 euros. Le vendeur précise qu'il faut compter entre 10 à 20 jours de livraison.Pour tous les détails sur l'appareil, retrouvez notre test complet du OnePlus 7T ici , auquel nous avons attribué la note de 4,5/5. Pour l'essentiel, sachez que le smartphone est équipé d'un écran AMOLED de 6,55 pouces avec définition FHD+, ratio 20:9 et taux de rafraîchissement de 90 Hz, comme sur le OnePlus 7 Pro. On a aussi droit à un SoC Snapdragon 855+ couplé à 8 Go de RAM , une batterie de 3800 mAh compatible recharge rapide Warp Charge 30T et bien sûr la populaire interface Oxygen OS basée sur Android 10, la dernière version de l'OS mobile. On retrouve également au dos un triple capteur photo avec module principal Sony IMX586 48 MP (f/1.6), téléobjectif 12 MP (f/2.2) et capteur ultra grand-angle 16 MP (f/2.2). A l'avant, c'est une caméra Sony IMX471 16 MP (f/2.0) qui assure la prise des selfies. Le lecteur d'empreintes est positionné sous l'écran.