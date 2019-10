Le Asus ROG Phone II 128 Go en promotion chez Rakuten

Le Asus Rog Phone II est en promo

Des specs premium

Commercialisé chez nous depuis le mois de septembre 2019, le Asus Rog Phone II est déjà disponible à prix cassé chez Rakuten. Le smartphone y est actuellement vendu à 499,99 euros seulement, avec en bonus un bon d'achat de 25 euros Club R. Pour rappel, le prix de lancement du mobile est 899 euros. La durée de la livraison est annoncée à entre 6 et 10 jours. Conçu pour le gaming plus qu'aucun autre smartphone auparavant, le Asus Rog Phone II est un excellent produit. Pour savoir ce qu'il vaut, n'hésitez pas à consulter notre test , lequel lui donne la note de 4,5/5.Le Asus Rog Phone II, c'est un design atypique qui rappelle son affiliation gaming, mais aussi une fiche technique monstrueuse. Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,59 pouces avec définition FHD+, ratio 19,5/9, taux de rafraîchissement 120 Hz et protection Gorilla Glass 6. Pour les performances, on retrouve un SoC Snapdragon 855+ couplé à 12 Go de RAM et à un système de refroidissement pour éviter la surchauffe lors des sessions de jeux. Une énorme batterie de 6000 mAh garantit une bonne autonomie même en usage multimédia intensif. De plus, une recharge rapide 30W (avec un port USB-C idéalement placé pour jouer confortablement tout en rechargeant) permet de remonter rapidement le niveau de la batterie. Pour la photo, on retrouve un double capteur 8 MP + 13 MP au dos et un module frontal 24 MP. Enfin, le lecteur d'empreintes est positionné sous l'écran.