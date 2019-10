🔥 200€ de moins pour la tablette Apple 11" iPad Pro

200€ économisés et 35€ offerts

Les caractéristiques principales de l'iPad Pro

Avec cette remise de 200€, la tablette tactile d'Apple sortie l'année dernière passe de 899,99 à 699,98€. Une véritable affaire pour un objet de bonne facture et de la part d'une marque qui est habituellement peu prompte à proposer des baisses de prix importantes. De plus, ce n'est pas la seule bonne nouvelle de ce Bon Plan. En effet, pour fidéliser ses clients, Rakuten offre un bon d'achat à chaque commande validée. Le montant de ce coupon dépend de ce que vous achetez. Aussi, en choisissant l'iPad Pro, vous recevrez la jolie somme de 35€. Vous pourrez dépenser votre enveloppe dès votre prochaine commande sur le site de Rakuten. En plus de ces avantages, vous profiterez d'une livraison gratuite et totalement sécurisée.Fin et léger, l'iPad Pro d'Apple pèse seulement 468 g, ce qui le rend particulièrement élégant et maniable. Son très bel écran 11 IPS TFT affiche donc une diagonale de 11 pouces et bénéficie d'une définition de 2388 x 1668 pixels. Il est notamment équipé d'un système antireflet et d'un revêtement oléophobe qui ne garde pas les traces de doigts. L'iPad Pro embarque le processeur Apple A12X Bionic et dispose d'un confortable espace de stockage de 64 Go. Sa batterie de 29.37 Wh peut maintenir l'appareil en éveil pendant 10 heures d'utilisation maximum. L'appareil haut de gamme possède un capteur de 12 mégapixels apte à prendre des photos de qualité mais aussi des vidéos en 4K. Ses 4 hauts parleurs offrent un très joli son qui vous permettra d'écouter de la musique et de regarder des films sans que cela nécessite de connecter la tablette à une enceinte. C'est dans son coloris argent à la fois chic et sobre que la tablette d'Apple est accessible à ce prix.Ne tardez pas pour profiter de cette offre promotionnelle sur le superbe iPad Pro Apple que propose actuellement l'enseigne Rakuten.