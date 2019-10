🔥 Samsung Galaxy Note10+ 256 Go à prix cassé !

Profitez d'un super prix sur le Samsung Galaxy Note 10+

Le Galaxy Note 10+, un smartphone XLL

Pour acheter le Samsung Galaxy Note10+ à prix cassé, rendez-vous sur Rakuten aujourd'hui, lundi 14 octobre 2019, de 00h00 à 23h59 GMT +1. Une fois le Note 10+ dans votre panier, il vous suffira d'entre un code promotionnel qui réduira votre facture de 20€. Comme le smartphone est déjà en promo sur le site, avec cette remise supplémentaire, il ne coûtera plus que 809,99€. Sans attendre plus longtemps, voici la combinaison à inscrire dans la case dédiée : RAKUTEN20. Ce code est donc valable sur le Galaxy Note 10+ de Samsung, mais également sur n'importe quelle commande de plus 99€. Attention cependant, seuls les 2500 premiers arrivés pourront en bénéficier.En plus de cette belle réduction, Rakuten vous offre 82€ en Super Points. Une somme indécente qui vous remboursera donc près de 10% du Note 10+. Vous pourrez dépenser vos 82€ dès votre prochaine commande sur le site de Rakuten.Le Galaxy Note 10+ de Samsung est un appareil haut de gamme qui possède un gigantesque écran AMOLED de 6,8 pouces. Ce dernier arbore une magnifique définition de 3040 x 1440 pixels et couvre 95% de la face avant. Le Note 10+ embarque le processeur Exynos 9825 à 8 cœurs qui peut grimper jusqu'à 2,73 GHz tandis que son processeur graphique est un Mali-G76. Il bénéficie d'un mémoire vive exceptionnelle de 12 Go ainsi que de quelques 256 Go d'espace de stockage. Vendu avec son fameux stylet, le Galaxy Note 10+ est idéal pour travailler comme pour vous détendre.À l'arrière, le smartphone est équipé d'un triple capteur photo plus d'une caméra 3D ToF. Pour faire de beaux selfies, l'appareil dispose d'un capteur avant de 10 mégapixels. Vos vidéos seront d'une qualité impressionnante grâce à une superbe stabilisation. Enfin, avec une batterie de 4 300 mAh, l'excellente autonomie de Galaxy Note + terminera de convaincre les indécis.Ne ratez pas le superbe Galaxy Note10+ à tout petit prix sur Rakuten !