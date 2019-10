🔥 A peine sortie, Nintendo Switch Lite en promo à 184,99€

La Nintendo Switch Lite en promo chez Rakuten seulement aujourd'hui

Un design plus compact et une meilleure prise en main

La Nintendo Switch Lite est normalement vendu à 199,99€ mais grâce à ce code magique "RAKUTEN15" (après avoir ajouté l'article au panier) vous obtiendrez 15 euros de réduction, soit au final 184,99€Le coupon est utilisable sur une seule et unique commande (limité aux 2000 premières utilisations) ce 9 octobre 2019. L'offre n'est pas cumulable avec tout autre coupon. En plus de cette remise, vous avez aussi droit à 10 euros offerts sur vos prochains achats avec le ClubR de Rakuten. Plutôt sympa, non ?La nouvelle console de la marque japonaise a été conçue pour être à la fois la plus portable possible, et la plus confortable qu'il soit. Le pari semble bien être réussi. La Switch Lite est en effet légère et compacte, tout en disposant d'un bel écran tactile de 5,5 pouces. Vous pourrez jouer en ligne ou en local avec tous vos proches grâce au mode multijoueurs qui accepte jusqu'à 8 participants.99,9 % des jeux de la Switch sont compatibles avec cette version Lite. Seuls des titres comme ceux du Nintendo Labo, 1-2 Switch, ou encore Ring Fit ne le sont pas. Pour savoir si un jeu est compatible avec le mode portable, regardez simplement au dos de sa jaquette ou sur le Nintendo eShop.Si vous avez un doute, on vous conseil de lire notre test de la nouvelle Nintendo Switch Lite mais dépechez-vous car cette promo est à durée très limitée.