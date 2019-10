🔥 Robot Aspirateur Et Laveur Hobot Legee 669 à 299,99€ au lieu de 349€

Profitez de l'aspirateur et laveur Hobot à moins de 300 €

Un appareil polyvalent et résistant

Garder un intérieur propre sans passer des heures à faire le ménage, tout le monde en rêve. Sauf qu'acquérir un aspirateur robot, cela a un coût. De plus, une fois le sol débarrasser de la poussière, il faudra tout de même sacrifier du temps libre pour le nettoyer... Alors, pour vraiment gagner du temps sans gaspiller de l'argent, la Team Clubic a une super affaire a vous présenter. Le robot Hobot Legee 669 est un aspirateur qui est aussi un laveur, il nettoie donc entièrement et très efficacement le sol. Cet appareil ultra moderne est actuellement accessible sur Rakuten à seulement 299,99€, soit 14 % moins cher que d'ordinaire.Pour parfaire le tableau, le site vous offre en ce moment 30 € en bon d'achat grâce au club R, une jolie somme à dépenser dès votre prochaine commande. La livraison du robot Hobot est gratuite et la remise de votre colis se fait en toute sécurité, contre signature. L'expédition est effectuée dans les 24 heures. Si vous n'êtes pas totalement convaincu à la réception de votre robot, vous avez 14 jours pour renvoyer votre colis. Le robot Hobot Legee 669 est garanti pendant 2 ans.Le robot aspirateur et laveur Hobot Legee 669 dispose de plusieurs modes de nettoyage pour s'adapter à la répartition de la poussière dans votre intérieur ainsi qu'au degré de saleté. Pour un nettoyage complet comme pour un simple passage quotidien, sur toute la surface de la pièce ou uniquement dans une zone définie, le robot Legee 669 de chez Hobot vous offrira des résultats impeccables. La forme de l'appareil est idéale pour nettoyer le long des mûrs et, grâce à sa brosse qui dépasse de 4 cm du corps du robot, ce-dernier pourra atteindre les endroits difficiles comme le dessous des meubles.Le Legee 669 est utilisable sur tous les types de sols durs. Ainsi, que vous ayez du parquet, du carrelage, du linoléum, du marbre... vous pourrez laisser travailler le petit robot sans aucune inquiétude. Sa batterie a été pensée pour offrir une excellente durabilité ; pour assurer un temps de nettoyage satisfaisant bien entendu, mais aussi pour rester performante année après année.Grâce à cette offre Rakuten, gagner du temps au quotidien sans faire une dépense excessive ! Ne tardez pas pour effectuer votre commande, le montant du bon d'achat offert par Rakuten n'est valable que pour quelques heures.