🔥 Huawei P30 Pro 512 Go à 722€ au lieu de 893.30€

Faites des affaires sur Rakuten

À lire aussi : Smartphone, notre comparatif

Un appareil photo à tomber par terre

Le site de vente en ligne français propose une réduction atteignant presque les -20% sur ce très beau smartphone high-tech signé Huawei. En plus de cette promotion, Rakuten a l'habitude d'offrir un nombre de points qui dépend de la valeur de votre achat. Pour le Huawei P30 Pro 512 Go, le site attribue ainsi 36,10€ ! Cette somme est à dépenser sur Rakuten dès votre prochain achat.Pour cette commande, n'hésitez pas à utiliser le service de paiement en plusieurs fois mis à disposition. Pour régler en 4 mensualités, vous devrez ajouter seulement 2,2% de frais supplémentaires par rapport au prix du smartphone. Le paiement en 20 fois est lui tout de même bien plus onéreux. Comme d'habitude sur Rakuten, les frais de port sont totalement gratuits et la livraison est sécurisée. Il faudra cependant être un brin patient, car vous ne pourrez recevoir votre smartphone Huawei P30 Pro que dans un délai minimum de 6 jours ouvrables.Le Huawei P30 Pro bénéficie donc d'une importante capacité de stockage de 512 Go qui vous permettra de profiter d'un max d'applications et de conserver toutes vos photos et vos vidéos sur votre smartphone, sans vous poser de question. En plus de cette grosse mémoire interne, il dispose de 8 Go de RAM qui boosteront la réactivité du téléphone. Pour ne rien gâcher, il embarque l'excellent processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core. Avec sa batterie de 4200 mAh, il offre, de plus, une gigantesque autonomie.Le Huawei P30 Pro est un appareil grand format. Son bel écran fait en effet 6,47 pouces, une taille qui nécessite donc une utilisation à deux mains. Mais passons à présent à la partie photo. Nous avons gardé le meilleur pour la fin, puisque le P30 Pro offre une qualité tout simplement incroyable dans ce domaine. 4 caméras sont placées au dos de l'appareil et chacune rempli son rôle à la perfection pour des images magnifiques, peu importe la luminosité de la scène. Le zoom est, quant à lui, bluffant de précision. Avec ses 32 mégapixels, la caméra avant vous promet également de magnifiques clichés.Alliant réactivité, grosse capacité de stockage, autonomie et appareils photo exceptionnels, le P30 Pro est LE meilleur ami des photographes ! Notez que c'est la très jolie version Aurora bleu qui est actuellement disponible à ce prix sur Rakuten.