🔥 Apple iPhone 11 : acheter le dernier iPhone au meilleur prix

Petite promo pour un grand smartphone

Apple iPhone 11 : un concentré de technologie

Nous sommes chez Rakuten pour cette bonne affaire concernant l'iPhone 11. En vous le procurant sur ce site, vous aurez droit à 37€ offerts sur votre prochaine commande. Pour empocher ce bon d'achat, vous devrez être membre du Club Rakuten. L'inscription se fait gratuitement à cette adresse. C'est un vendeur pro ayant une très bonne réputation qui s'occupe de commercialiser ce produit. La livraison à domicile est gratuite mais comptez un délai compris entre 6 et 12 jours ouvrables avant de recevoir cet article chez vous. Enfin, la garantie est valable pour une durée de 24 mois. Poursuivons notre route...Attardons-nous dès maintenant sur la fiche technique de l'iPhone 11. Ce dernier possède un écran LCD avec une diagonale de 6.1 pouces et une définition de 1792 x 828 pixels. Le processeur embarqué est un Apple A13 Bionic et cet exemplaire profite d'une mémoire interne de 64 Go. Autre point fort, le smartphone est étanche et possède un indice de protection IP68. Vous pourrez donc l'immerger totalement jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes et il est également résistant à la poussière.Pour la partie consacrée aux photos, un double capteur 12 mégapixels + 12 mégapixels a été placé à l'arrière du mobile. Il permet d'enregistrer des vidéos en 4K. En façade, un capteur photo frontal de 12 mégapixels répond présent pour vos selfies. De son côté, la batterie offre une autonomie de 17 heures en lecture vidéo, de 10 heures en streaming vidéo et de 65 heures en lecture audio (estimations communiquées par Apple). Enfin, plusieurs fonctionnalités emblématiques de la marque sont bien présentes comme Face ID, Apple Pay et bien évidemment Siri.L'iPhone 11 plaira à coup sûr à tous les fans d'Apple. Ses performances sont tout bonnement excellentes et les photos qu'il peut réaliser sont sublimes. Il donne tout simplement accès aux meilleures technologies de la firme américaine. Ainsi, ce smartphone parlera forcément aux passionnés de high-tech.