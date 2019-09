🔥 iPhone 11 : où le précommander au meilleur prix ?

L'iPhone 11 (version 64 Go) à 779,99€ chez Rakuten

Les caractéristiques de l'iPhone 11

C'est donc sur la plateforme Rakuten qu'il est possible de se procurer l'iPhone 11 au meilleur prix. Le téléphone de la marque à la pomme est vendu en ce moment en précommande au tarif promotionnel de 779,99€ au lieu de 809,99€, soit 30€ de remise immédiate.L'envoi du produit neuf s'effectue après le 23 septembre. Le délai de livraison est d'environ 6-12 jours ouvrables. La garantie légale de conformité est de 24 mois. Il n'y a pas de frais de douane supplémentaires.Les adhérents au site Rakuten ont un droit à un petit cadeau supplémentaire. En effet, un fois l'achat effectué, vous aurez droit à 54,60€ offerts par l'intermédiaire du ClubR (l'inscription est gratuite). Cette somme pourra être utilisée sous la forme d'un bon d'achat sur votre prochaine commande chez Rakuten.Après avoir évoqué l'offre ci-avant, passons aux caractéristiques du téléphone.L'iPhone 11 est notamment équipé du processeur Apple A13 Bionic Hexa-Core (Neural Engine de troisième génération), du système iOS 13, d'un écran LCD Liquid Retina HD de 6.1" (828 x 1792 pixels), de 4 Go de RAM et d'une batterie de 3110 mAh avec recharge rapide (jusqu'à 50% de charge en 30 minutes).Pour la photo, l'iPhone 11 dispose d'une double caméra arrière ultra grand-angle (ouverture f/2.4 et champ de vision de 120°) et grand-angle (ouverture f/1.8) de 12 MP ; et d'une caméra avant TrueDepth de 12 MP (ouverture f/2.2, animoji et memoji).Pour la connectivité, on retrouve le 4G-LTE Advanced, le NFC, le BT 5.0, le GPS/GNSS, le Face ID, le Wi-Fi 6 ax/ac/a/b/g/n, le connecteur Lightning et la puce Ultra Wideband.