🔥 OnePlus 7 Gris 256 Go à 391,99€ au lieu de 479,99 €

OnePlus est une marque très reconnue aujourd'hui dans le monde du smartphone et chaque nouvelle sortie est très attendue. La team Clubic bons plans à déniché pour vous un de leur dernier modèle en promotion : le OnePlus 7 256 Go en gris. On vous présente l'offre juste en dessous !C'est en effet la place de marché Rakuten qui propose aujourd'hui ce modèle aussi peu cher via un vendeur tiers.Au niveau de la livraison, elle est gratuite mais il faudra compter une dizaine de jours avant de recevoir votre smartphone. Notez également que grâce au programme gratuit de Rakuten, le Club R, vous pourrez bénéficier de 19,50€ offerts sur votre prochain achat. Maintenant que nous avons fait le tour des modalités, passons au bon plan du jour.La OnePlus 7 est un excellent smartphone, très complet. Nous l'avons déjà testé en profondeur chez Clubic et il a obtenu la jolie note de 4/5. Si vous souhaitez de plus amples détails sur notre test, vous pouvez le retrouver juste ici Pour les caractéristiques techniques, le modèle est équipé d'un joli écran OLED de 6,4 pouces, d'une définition de 2340 x 1080 pixels qui affichera des couleurs vives et justes. Le processeur Snapdragon 855 est accompagné de 8 Go de ram. Le capteur photo arrière principal est un Sony IMX 586 de 48 MP et le capteur selfie présente quant à lui 16 MP. Concernant la batterie, elle est d'une capacité de 3700 mAh, de quoi largement tenir sur la durée.Voilà pour la présentation des modalités de l'offre et du produit alors si vous cherchez un nouveau smartphone, n'hésitez plus !