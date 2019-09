🔥 Acheter le smartphone gamer Asus ROG PHONE II 128 Go au meilleur prix

Le meilleur prix est sur Rakuten

Asus ROG Phone II : jouer en toute fluidité

Pour ne pas faire durer le suspens plus longtemps, on peut donc vous révéler que c'est chez le commerçant en ligne Rakuten que vous pourrez faire la meilleure affaire sur le smartphone gamer Asus ROG PHONE II 128 Go. L'appareil est ainsi vendu à seulement 520€, pour un prix initial qui atteignait les 899€ sur le site. C'est donc une remise de 42% qui est proposée sur cet Asus ultra performant.Comme d'habitude sur Rakuten, votre achat vous permet de bénéficier d'une réduction sur vos emplettes suivantes. Ainsi, grâce à cet achat, vous recevrez 26€ à dépenser sur votre prochaine commande. La livraison vous est offerte par le vendeur, le seul petit bémol est qu'il faudra attendre entre 7 et 10 jours ouvrés pour recevoir votre smartphone, car l'expédition se fait depuis la Chine.Le ROG PHONE II d'Asus est vraiment l'appareil idéal pour les gamers. Il allie puissance, réactivité et qualité visuelle. Le smartphone est en effet équipé d'un écran AMOLED qui affiche à 120 Hz. Il fait 6,59 pouces et offre une définition de 2340 x 1080 pixels (391 ppp). Il embarque un processeur Snapdragon 855+ à huit cœurs cadencés jusqu'à 2,96 GHz. Le processeur graphique de ce smartphone de gamer est un Adreno 640 à 675 MHz.La mémoire vive est parfaite avec ses 8 Go, tandis que la capacité de stockage interne est de 128 Go. Le smartphone est sous le système d'exploitation Android 9.0. L'autonomie de la batterie est juste dingue avec ses 6000 mAh. Elle pourra ainsi supporter vos plus intenses sessions de gaming sans problème. Elle bénéficie en plus d'une charge rapide 30W.Ce smartphone est un excellent appareil pour le gaming. Une offre à ne pas laisser passer.