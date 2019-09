🔥 Casque Sony WH-1000XM3 à moins de 250€ chez Rakuten

Une offre canon chez Rakuten !

Casque Sony WH-1000WXM3 : il a tout bon

Le site Rakuten héberge cette promotion pour une période limitée. C'est le vendeurbasé à Hong-Kong qui se chargera de votre commande. Cette enseigne est très bien notée donc vous n'aurez rien à craindre. De plus, la livraison est offerte en recommandé.Un petit cadeau est également de mise pour les adhérents au Club Rakuten (l'inscription est gratuite à cette adresse ). En effet, un fois l'achat effectué, vous aurez droit à 12,50€ offerts. Cette somme pourra être utilisée sous la forme d'un bon d'achat sur votre prochaine commande chez Rakuten. Enfin, la garantie du casque est valable pendant deux ans.Ce casque audio Sony WH-1000XM3 est doté d'une des meilleures technologies de réduction de bruit active du marché. Grâce à ses coussinets isolants et à son processeur HD QN1, ce modèle préservera vos oreilles des bruits autour de vous. Ainsi, chaque musique que vous écouterez bénéficiera d'un son clair et détaillé. Ce casque a aussi été pensé pour les longs voyages en avion et une optimisation de la pression atmosphérique est même de la partie pour vous offrir un rendu impeccable même en haute altitude. Vos morceaux préférés profiteront d'aigus précis et d'une superbe dynamique. La qualité sonore est tout aussi frappante durant vos appels via le kit mains-libres embarqué.Au total, la batterie peut fonctionner pendant une trentaine d'heures et la charge rapide vous permettra de récupérer 8 heures d'autonomie après seulement 15 minutes de charge. Le confort est aussi au rendez-vous grâce aux coussinets souples en mousse d'uréthane et à la légèreté du casque. Vous pourrez le connecter à la plupart de vos appareils (ordinateur, smartphone, tablette...) en Bluetooth et Google Assistant est même compatible. Bref, vous l'aurez compris, cet exemplaire assure dans tous les domaines.Leest toujours une valeur sûre un an après sa sortie initiale. Le son qu'il délivre est impeccable, le confort répond à l'appel et son autonomie vous occupera pendant de longues heures. Enfin, la réduction de bruit active vous changera tout simplement la vie. Un superbe objet que nous conseillons à tous les amoureux de musique.