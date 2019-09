🔥 Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128Go à 20,29€

La clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go en promotion chez Rakuten

Des vitesses élevées atteignant 150 Mo/s

C'est donc la plateforme Rakuten qui propose cette promotion sur l'achat de la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair de 128 Go.L'accessoire est expédié depuis Hong-Kong et il faut compter 2,99€ de frais de port supplémentaires pour une livraison vers la France métropolitaine (estimée entre 10 et 20 jours ouvrés).Si vous faites partie du Club Rakuten, vous aurez droit à 1,42 euro de Super Points. En résumé, il s'agit du montant de remise que vous pourrez utiliser lors de votre prochaine commande sur le site marchand.Cette clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair offre des vitesses de transfert pouvant atteindre jusqu'à 150 Mo/s. Grâce à ses dimensions et à son poids (0,7 x 4,2 x 1,3 cm ; 4,54 grammes), elle peut facilement être transportée dans votre poche de pantalon. L'accessoire est compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 et Apple MacOS X 10.6 ou ultérieur.En ce qui concerne la sécurité de vos fichiers, elle est garantie grâce au chiffrement AES de 128 bits assurant leur confidentialité. Très résistante, elle peut être stockée à des températures comprises entre 0°C à et 45°C.Enfin, la clé USB bénéficie d'une garantie de 5 ans.