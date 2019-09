🔥 Nintendo Switch avec Joy-Con rouge fluorescent et bleu néon à 265,99€

La Nintendo Switch en promo + un bon d'achat !

Nintendo Switch, la star des consoles

C'est une réduction de 17% par rapport au prix habituellement affiché sur Rakuten que l'enseigne propose en ce moment sur la désormais cultissime. C'est la plus classique des versions, celle avec Joy-con rouge fluorescent et bleu néon que vous pourrez vous procurer à ce prix.En achetant sur Rakuten , vous bénéficierez de 13,30€ offerts en bon d'achat, que vous pourrez utiliser dès votre prochaine commande sur le site. La livraison se fait avec suivi et votre article vous est remis contre signature pour un maximum de sécurité. Cerise sur le gâteau, vous n'aurez rien à débourser ! En effet, la livraison est totalement gratuite. Il faudra néanmoins patienter entre 8 et 12 jours ouvrés pour recevoir votre Switch. Pour ne pas plomber votre budget de la rentrée, Rakuten vous propose d'étaler votre paiement en 4 mensualités. Vous devrez pour cela débourser quelques euros de plus.Sortie en 2017, laa reçu un accueil enjoué du public et a connu, et connaît toujours, un succès phénoménal. Son secret ? Sa polyvalence. La console vous permet en effet de jouer sur votre téléviseur et de profiter de tous les avantages d'un grand écran tout en vous offrant aussi le plaisir de jouer à l'extérieur, à tout moment, sur votre Nintendo de poche. Commencez une session de jeux tranquillement installé dans votre canapé et ôtez simplement la Switch de sa station d'accueil pour continuer votre partie dans les transports, dans une autre pièce, chez des amis...Son écran LCD affiche une agréable résolution de 1280 x 720 pixels. Grâce à sa batterie de 4310 mAh, vous pourrez jouer pendant plus de 6 heures sans risquer d'être interrompu. Avec la Switch, vous pouvez même vous amuser à plusieurs en mode portable grâce aux deux Joy-con détachables. La console hybride embarque un performant processeur NVIDIA et une mémoire flash de 32 Go.La rentrée est aussi une bonne excuse pour se faire plaisir, car plus on est détendu, plus on est efficace dans son travail !