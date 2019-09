🔥 Casque Bluetooth Sony WH-1000XM3 en promo chez Rakuten

Sony WH-1000XM3 : l'un des meilleurs casques du moment !

Une réduction de bruit qui renforce l'immersion

Leest probablement l'un des meilleurs appareils disponibles sur le marché. Le constructeur japonais propose un rendu sonore exceptionnel et très équilibré, entre basses profondes mais pas envahissantes, et voix parfaitement mises en avant. Les instruments sont détachés et chaque détail est retranscrit avec brio.L'appareil en lui même bénéficie d'une excellente conception. Il pèse environ 250 grammes et peut être utilisé des heures durant sans ressentir de douleurs au crâne grâce à son arceau rembourré et en simili cuir. Les coussinets ont été également améliorés et sont très confortables, en recouvrant correctement l'oreille sans y exercer de pression. L'ensemble est très solide et de grande qualité.La grande force du Sony WH-1000XM3 réside toutefois dans son système de réduction de bruit active. La marque a travaillé son dispositif pour éliminer le maximum de sons environnants lors de vos déplacements. Le casque donne toute l'étendue de son efficacité dans un milieu urbain et réussit à créer une bulle de silence, qui coupe quasiment tous les sons de la circulation, ou les discussions entre les passants. L'application compagnon permet de régler selon vos goûts l'intensité de la réduction de bruit ainsi que le rendu sonore produit par le WH-1000XM3.Pour naviguer dans les différentes commandes du casque audio, Sony a fait le choix d'une interface tactile, qui se commande depuis l'écouteur droit. Glissez votre doigt vers le haut pour augmenter le son, le bas pour baisser le volume et pressez pour mettre en pause le morceau ou prendre un appel.Le Sony WH-1000XM3 est disponible actuellement chez Rakuten pour un prix de seulement 252,99€, une belle réduction sachant que le produit est proposé plus de 300€ en temps normal chez les différentes revendeurs. N'attendez plus pour profiter de cet accessoire haut de gamme au meilleur prix.