🔥 Tablette Huawei MediaPad M5 10" + carte SD 128 Go à 319€ + 34,90€ offert au lieu de 399€

Tablette MediaPad M5 10"

Un beau cadeau en prime !

C'est Rakuten qui est à la manœuvre de cette réduction. La firme française ne vend pas directement le produit mais le commerçant tiers est bien connu du grand public. Vous pouvez foncer les yeux fermés car c'est l'entreprise Boulanger qui s'occupera de l'expédition de votre article. Par ailleurs, la livraison se fera gratuitement et vous pourrez aussi choisir de retirer votre commande en magasin. Les paiements en quatre ou dix fois peuvent aussi être sélectionnés si vous avez besoin d'étaler la somme demandée pour protéger votre budget. Les adhérents au Club Rakuten (inscription gratuite) profiteront d'un bon d'achat de 34,90€ à utiliser sur leur prochaine commande. A noter qu'il faudra entrer le codeavant de payer pour obtenir ce prix de 319€Lafigure toujours parmi les meilleures un an et demi après sa sortie. Elle arbore un écran 10.8 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels. Elle embarque également un processeur Kirin 960, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Grâce à la puce graphique Mali-G71 MP8, la plupart des jeux disponibles sur Google Play tourneront avec une fluidité optimale. Les softs très gourmands pourront parfois provoquer quelques saccades mais c'est plutôt rare.En ce qui concerne la partie photo à présent, lapossède un capteur 13 mégapixels à son dos et un autre de 8 mégapixels sur la façade avant. La batterie 7500 mAh tiendra pendant environ deux journées et demi pour une utilisation standard de la tablette en question. Ajoutez à cela une prise en main agréable et un design très réussi. Enfin, dernière bonne nouvelle et pas des moindres, une carte SD d'une capacité de 128 Go est offerte.Cettepossède de nombreux atouts. Son écran est à la fois grand et bien calibré, ses performances figurent parmi les meilleures du marché, son ergonomie n'est plus à prouver et son autonomie est tout bonnement monstrueuse. Grâce à la réduction appliquée par Rakuten, le rapport qualité / prix est simplement excellent !