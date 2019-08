🔥 Aspirateur robot Xiaomi Roborock S50 V2 à 308,99€ + 16,95€ offerts au lieu de 423€ chez Rakuten

Profitez des offres de Rakuten

Un aspirateur robot à votre service

Pour bénéficier du meilleur prix et des avantages sur Rakuten , cumulez les offres promotionnelles ! L'bénéficie actuellement d'une belle remise de 20% et coûte ainsi 338,99 euros, mais Rakuten n'a pas dit son dernier mot. Le site retire instantanément 30 euros sur cette facture si vous lui donner le bon code. Il est à inscrire dans la case dédiée avant de procéder au paiement et de valider votre panier. Voici la combinaison à transmettre :Grâce à ces deux remises, le Roborock vous coûtera ainsi seulement 308,99 euros. Comme d'habitude sur Rakuten, un achat vous donne le droit à une réduction sur votre prochaine commande. Pour celui-ci, vous vous verrez offrir la somme de 16,95 euros. La livraison est totalement gratuite et s'effectue sous 3 à 5 jours ouvrés. Si vous souhaitez payer en plusieurs fois c'est possible, il vous faudra cependant débourser quelques euros de plus.En vous offrant ce bel aspirateur Roborock deuxième génération de la marque chinoise Xiaomi, vous faites, certes, une bonne affaire, mais vous économisez surtout du temps ! En effet, plus besoin de passer l'aspirateur, le petit appareil travaille pour vous en toute autonomie. Lancez-le avant de sortir ou programmez son départ et profitez simplement du plaisir de rentrer dans un logement propre et sain. Très performant, il peut avaler jusqu'à 0,48 L de poussière et fonctionner pendant 2h30 sans faiblir. Grâce à ses capteurs lasers intelligents, aucun risque de retrouver le Roborock bloqué entre deux meubles, l'appareil scanne l'espace à un rythme effréné de 1800 fois/seconde.En plus d'aspirer le sol, le robot de Xiaomi dispose d'une fonction essuyage avec un réservoir d'eau de 0,14 L. Si ce mode ne vous permet pas encore d'être totalement débarrassé de la serpillière, il constitue un nettoyage d'appoint efficace pour les surfaces peu sales. L'appareil fait 35,30 x 35,00 x 9,65 cm pour 3,5 kg. Son design est épuré et sa couleur blanche participe de l'élégance de cet appareil haut de gamme.N'attendez pas trop longtemps pour profiter de cette offre éphémère proposée chez Rakuten.