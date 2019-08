🔥 Le top des casques : Sony Wh-1000XM3 à 214,99€ au lieu de 349€ chez Rakuten

Sony WH-1000XM3 : le roi des casques audio sans-fil

La meilleure ANC du marché

Encensé par la critique - dont celle de Clubic - leest un peu la Rolls-Royce des casques Bluetooth. Successeur du très bon WH-1000XM2, il en bonifie la recette à l'extrême.Le haut de gamme de Sony reprend ainsi le design de son ancêtre tout en l'améliorant subtilement. Le nouveau venu est plus léger et plus confortable, offrant des heures d'écoute de grande qualité. On retrouve toujours les contrôles tactiles sur l'oreillette droite. Ils permettent de conserver un design épuré tout en offrant un vrai confort d'utilisation.Mais c'est bien sûr du côté du rendu sonore que ce casque circum-auriculaire prend toute sa mesure. Compatible avec les, il offre des sonorités magnifiques égales à celles d'un bon vieux CD. Cerise sur le gâteau, le Sony WH-1000XM3 est certifié HiRes. Il envoutera donc vos oreilles avec des services de streaming comme Qobuz ou Tidal.En plus d'offrir des sonorités parfaites, le casque audio de Sony brille aussi sur un autre point : son système de. C'est tout simplement le meilleur du marché, écrasant même celui du célèbre Bose QC35 II.La puce HD-QN1 est capable d'adapter le filtrage des sons ambiants selon votre situation. Vous êtes dans le bus ? Elle va couper toutes les voix autours de vous ainsi que les bruits de moteurs. A la maison ? Le filtrage est moins fort pour que vous puissiez parler à votre entourage. Bien entendu, tout ceci est réglable avec précision dans l'application Headphones Connect compatible Android et iOS.Avouez qu'il est difficile de résister à un tel ténor de l'audio sans-fil. Surtout que Rakuten permet de l'obtenir à seulement. En bonus, vous obtiendrez 11.75€ en SuperPoints !Qu'attendez-vous pour foncer ? Cette promotion est probablement la meilleure jamais vue sur le WH-1000XM3, il serait dommage de passer à coté !