🔥 Domotisez votre maison avec cette ampoule Xiaomi Yeelight à 19,99€ au lieu de 29,99€

L'ampoule Xiaomi Yeelight à 19,99€ seulement

Une ampoule connectée

Les ampoules connectées sont de belles ampoules qui produisent de la lumière blanche à la température ajustable, mais aussi un éclairage couleur sur une palette de 16 millions de couleurs différentes. Son corps en aluminium argenté en fait un objet de décoration à part entière. Vous pouvez utiliser l'ampoule pour créer diverses ambiances dans les pièces de votre maison. Vous pouvez choisir parmi les 10 modes prédéfinis sur l'application ou choisir vos couleurs dans la palette. Vous pouvez aussi choisir l'intensité de l'éclairage et la température. L'application vous permet d'utiliser beaucoup d'autres fonctionnalités comme un minuteur pour éteindre l'ampoule automatiquement. Sa durée de vie peut aller jusqu'à 11 ans. De plus, elle est facile à installer et facile à utiliser.Contrairement à beaucoup d'autres ampoules connectées, la Yeelight a l'avantage de ne pas avoir besoin d'un pont pour fonctionner en WiFi. La connexion se fait grâce à l'application et est vraiment très facile à établir. Une fois connectée, vous pouvez utiliser les ampoules à travers l'application mais aussi avec les assistance vocales. La Yeelight est certifiée compatible avec l'assistant vocal Alexa, et peut donc être contrôlée par la voix avec une enceinte Echo Dot par exemple. Vous pouvez contrôler les ampoules séparément ou les grouper pour un éclairage homogène. Vous pourrez désormais exploiter tout votre potentiel créatif grâce à ces ampoules aux couleurs modulables. Elles sont à 19,99€ seulement en ce moment sur Rakuten. Profitez-en au plus vite!