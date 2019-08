🔥 Bon plan Rakuten : Asus Rog Phone 128 Go à 584€ + 29,95€ SP

La puissance dans votre poche !

L'immersion au centre de l'expérience

Avant de commencer, précisons que c'est Rakuten qui est en charge de cette promotion. Le smartphone est expédié depuis le Royaume-Uni mais cela n'empêche pas la livraison d'être gratuite vers la France métropolitaine. Si vous faites partie du Club Rakuten (l'inscription est gratuite), vous aurez droit à 29,85€ de Super Points. Il s'agit en réalité du montant de remise que vous pourrez utiliser lors de votre prochaine dépense sur le site. Il ne faudra pas oublier d'entreravant de payer pour obtenir le prix final de 584€. La garantie service et maintenance est valable pour une durée de deux ans.Passons à présent au descriptif de cet. Il est équipé d'un écran AMOLED 6 pouces avec une définition de 2160 x 1080 pixels. Le verre Corning Gorilla offre une protection contre les rayures et le revêtement est oléophobe ainsi que résistant aux taches. Côté composants, le smartphone embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 845, 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. La carte graphique Adreno 630 fera tourner les jeux les plus gourmands avec une aisance déconcertante. De plus, grâce à son système GameCool, le mobile d'Asus gardera une température raisonnable.Pour ce qui est de la photo maintenant, un capteur 12 mégapixels vous permettra de capturer des vidéos en 4K. À l'avant, un capteur 8 mégapixels avec objectif grand angle répond présent. Grâce à la batterie 4000 mAh, letiendra pendant deux jours si vous ne pompez pas trop sur ses capacités. La partie audio est soutenue par des haut-parleurs stéréo équipés d'amplificateurs intelligents qui viennent booster le volume. Enfin, le smartphone est aussi résistant à l'eau et profite d'une sortie casque pour vous immerger encore plus dans vos jeux.Cetest un mobile aux capacités exceptionnelles. Ce n'est pas pour rien s'il est pensé pour les joueurs. Ce derniers profiteront d'un appareil robuste avec un écran bien calibré, une bonne autonomie et un son des plus puissants. N'importe quel jeu peut tourner sur cet exemplaire. Bref, si vous courrez après les performances, il est fait pour vous !