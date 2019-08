🔥 Bon plan Rakuten : Aspirateur robot Proscenic 790T à 202,41€ + 10,12€ au lieu de 259€

Soldes Rakuten: Aspirateur Robot Proscenic 790T à seulement 202,41€ en ce moment

Un robot connecté

Au lieu du prix original de 259€,arrive à 202,41€ chez Rakuten. Cet objet polyvalent balaie, aspire et vadrouille pour filtrer en profondeur. La brosse est interchangeable selon l'utilisation que l'on souhaite en faire: une brosse à rouleau pour les particules fines, et une bouche d'aspiration puissante pour les plus gros débris.Le robot aspirateur monte sur les tapis sans problème et supporte un inclinaison de 25 degrés. Grâce à ses doubles détecteurs d'obstacles, le robot évite facilement tous les meubles et escaliers sans laisser de recoins sales. Il peut facilement se faufiler sous les meubles, sans heurter quoi que ce soit. Ainsi, vos meubles sont protégés, mais votre robot aussi car il est doté d'une bande de caoutchouc à l'avant. Son moteur vigoureux possède une puissance élevée de 1500 Pa.Le Proscenic 790T a l'avantage de pouvoir être commandé à distance, depuis l'application ou la commande vocale Alexa. La surface des différentes pièces est cartographiée et accessible depuis l'application. Nous pouvons ainsi suivre la progression du robot mais aussi le commander à distance. Cependant, l'usage de l'application n'est pas obligatoire car les touches tactiles sur le robot aspirateur permettent aussi l'accès à toutes les tâches.Question confort d'utilisation, le robot peut travailler facilement autour de vous: il reste très silencieux (60 dB), mais est aussi rapide et efficace. Il a une autonomie de 110 minutes après lesquelles il retourne à sa base de chargement automatiquement. Il retournera ensuite au travail jusqu'à ce que le nettoyage soit achevé. Ses tâches sont évidemment modulables depuis l'application. Particulièrement recommandé pour les poils d'animaux, ce robot maintiendra vos espaces propres et sains sans effort de votre part. Il reste simple d'utilisation et fourni avec plusieurs pièces ainsi qu'un guide.Le site Rakuten vous offre donc -21% sur le prix, laissant le produit à 202,41€, mais ce n'est pas tout: avec le ClubR, vous bénéficiez de 10,12€ de remise sur vos prochains achats. L'accès au club est gratuit et la création d'un compte ne prend que quelques minutes. Il est bien évidemment possible de payer en plusieurs fois, et la livraison est rapide: seulement 2 à 3 jours.Rendez-vous au plus vite sur Rakuten!