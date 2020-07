Soldes Rakuten : la liseuse Kobo Clara HD à seulement 109,99€

La liseuse numérique est un produit tout simplement remarquable pour les vacances. Qui ne rêve pas de se plonger dans un bon roman de gare ou dans un essai sur le bord de la plage, les pieds dans l'eau ? Emmener plusieurs livres dans ses bagages peut être fastidieux et vite pesant, en raison de leur taille et de leur poids.

La Kobo Clara HD est la solution idéale à ce problème avec un format plus plus épais qu'un roman de poche et un poids de seulement 166 grammes, soit l'équivalent de votre smartphone. Il contient 8 Go d'espace disque, vous permettant d'y ajouter des centaines, et même des milliers de livres numériques pour sauter d'une histoire et d'un univers à l'autre en un rien de temps.

Pour que le confort de lecture soit optimal, l'écran du Kobo Clara HD est extrêmement défini à 300 pixels par pouce. La police est parfaitement lisible, très fine et la lecture est aussi agréable que sur une feuille de papier. Le rétro-éclairage de l'écran vous permet de lire de jour comme de nuit, avec une luminosité adaptée à celle de la pièce et un mode anti lumière bleue, qui vous permet de ne pas vous abimer la vue dans l'obscurité.