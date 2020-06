Bon plan : la tablette Samsung Galaxy Tab A 32 Go sous les 200€ !

Cette tablette représente l'entrée de gamme du constructeur mais cela ne veut pas dire que l'appareil fait la moindre concession. Au contraire, Samsung vous propose le meilleur de sa technologie destinée au grand public à commencer par un écran 10 pouces LCD Full HD. Le rendu des couleurs et la luminosité vous permettent d'apprécier tous vos contenus de manière très confortable. Les haut-parleurs sont quant à eux compatibles Dolby Atmos pour un son enveloppant.

A l'intérieur de l'appareil on retrouve un processeur Exynos 7904 à 1,8 Ghz taillé pour une utilisation polyvalente. Navigation web, bureautique, streaming ou jeu vidéo, la Galaxy Tab A peut décidément tout faire et accompagner l'ensemble des membres de la famille. Pour stocker vos applications et vos contenus, 32 Go d'espace disque sont disponibles, avec la possibilité d'étendre le stockage à 512 Go à l'aide d'une carte SD.

Parents et enfants peuvent créer leur propre profil pour accéder à un espace qui leur est propre avec leurs applications et leurs services favoris. Pour les plus petits, Samsung propose un "mode enfant" qui permet de créer un environnement sécurisé éliminant les contenus non adaptés à leur jeune âge.