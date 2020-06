Apple iPhone SE 64 Go à un excellent prix

C'est encore une fois Rakuten qui va nous régaler. Vous pouvez toujours compter sur la livraison gratuite à domicile pour vous simplifier la vie. Le produit arrivera chez vous sous 7 à 12 jours ouvrés. Le paiement peut être effectué en quatre ou même dix fois pour vous permettre d'alléger l'impact sur votre budget mensuel. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans.

L'iPhone SE de seconde génération d'Apple est équipé d'un écran Retina 4,7 pouces avec une définition de 1334 x 750 pixels. Cette dalle est très bien calibrée. À l'intérieur du smartphone, nous retrouvons un processeur Apple A13 Bionic avec 3 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. La puissance est clairement au rendez-vous sur cet exemplaire qui pourra faire tourner tous les jeux sans problème. La fluidité est également parfaite sur l'interface et entre les applications.