Apple, Samsung, Huawei : tout savoir des promos smartphones chez RED

Actuellement, RED by SFR met à votre disposition des téléphones portables en promotion. Pour bénéficier de ces réductions, il n'est pas nécessaire de souscrire à un forfait mobile (même si RED a concocté d'excellentes formules dans ce domaine). En effet, des smartphones des plus grandes marques sont vendus nus à des prix abordables. Commençons par la star de ce bon plan.Le mobile conçu par Apple est vendu dans la boutique RED à 459€. Concernant ses caractéristiques techniques, il est pourvu d'un écran Retina LCD de 4,7 pouces avec une définition de 1334 x 750 pixels. Ce modèle embarque un processeur Apple A13 Bionic, 3 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Les performances sont au rendez-vous puisque toutes les applications se lanceront en un clin d'œil. Les jeux vidéo téléchargeables sur l'App Store auront droit à des graphismes magnifiques, même pour les plus gourmands.Globalement, c'est toute la navigation sur l'interface qui est agréable. Les menus sont lisibles, fluides et toujours parfaitement optimisés. En photo, le rendu est également très convaincant via le capteur stabilisé de 12 mégapixels positionné à l'arrière du mobile. De quoi capturer des vidéos en 4K... À l'avant, c'est une caméra 7 mégapixels qui est à l'œuvre. Pour finir, ajoutons que le rendu audio offre un son équilibré, l'autonomie atteint une journée complète et l'étanchéité IP 67 est bien au programme.Bref, un très bon téléphone pour entrer dans le monde d'iOS sans se ruiner.Même si l'iPhone SE a tout pour plaire, nous avons gardé quelques atouts supplémentaires dans notre manche. C'est pourquoi nous allons mettre en avant d'autres promotions dans cette seconde partie. Vous y trouverez les smartphones Huawei P30 Lite, Xiaomi Redmi Note 8T, Xiaomi Mi 9 Lite et Samsung Galaxy S10 et Galaxy A51.Tous profitent bien évidemment d'une réduction de prix très alléchante. Il ne vous reste plus qu'à les découvrir.Vous avez découvert les meilleures offres actuellement en vigueur chez RED. Si l'iPhone SE est un incontournable, vous trouverez aussi d'autres smartphones qui ont de bons arguments à faire valoir. C'est à vous de choisir.Retrouvez toutes les informations de l'offre de remboursement en suivant ce lien : ODR Xiaomi Mi 9 Lite - 30€ remboursés