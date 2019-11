Forfait mobile : une offre Free 50Go pour moins de 10€

Free vous accorde la liberté

Forfait Free 50 Go : une offre très complète

Huawei s'invite chez Free

Débutons par les modalités au niveau de ce forfait mobile à prix cassé. Tout d'abord, sachez que cette offre disparaîtra ce mardi 12 novembre 2019. Ensuite, précisons que le tarif mensuel passera à 19,99€ au bout d'un an.Cependant, vous pourrez résilier avant cette hausse puisque nous sommes en présence d'un forfait sans engagement. La résiliation ne vous coûtera pas grand chose grâce à cette liberté accordée par Free. Au bout de 12 mois, vous devrez donc partir en quête d'un nouvel abonnement si vous le souhaitez (et nous serons là pour vous épauler). Enfin, comptez 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour recevoir une nouvelle carte SIM.Avec cette offre, vous aurez accès aux appels illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM. Les MMS seront également illimités en métropole et les SMS vers les DOM.Une enveloppe de 50 Go d'internet en 4G+ sera mise à votre disposition chaque mois. Le débit sera bien évidemment réduit si vous dépassez ce seuil.Pour ce qui est de vos déplacements en dehors du territoire français, les appels mais aussi les SMS / MMS seront illimités depuis l'Europe et les DOM. Vous bénéficierez de 4 Go d'internet supplémentaires au sein de ces zones. Le forfait comprend aussi l'accès au réseau FreeWifi illimité en France. L'option Youboox One (librairie en ligne) est toujours d'actualité jusqu'au 31 janvier 2020.Si vous décidez de souscrire à ce forfait, l'opérateur vous permettra de profiter d'une belle réduction sur deux smartphones de la marque Huawei. En effet, une remise de 150€ sera de la partie si vous achetez un Huawei P30 ou P30 Pro.Disponible depuis avril dernier, cette gamme de smartphones convient à tous les utilisateurs. Ces deux téléphones sont puissants, dotés d'un bel écran et vous permettront de réaliser de superbes photos. Si vous voulez obtenir plus d'informations sur leurs performances, n'hésitez pas à consulter notre test du Huawei P30 et celui du Huawei P30 Pro Avec cette offre proposée par Free, vous obtiendrez un forfait complet, qui répondra à toutes vos attentes aussi bien en France qu'à l'étranger. De plus, si vous avez besoin d'un nouveau smartphone, la gamme Huawei P30 saura vous contenter. Vous n'avez plus beaucoup de temps pour en profiter. À vous de jouer !