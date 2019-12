Bon plan Cdiscount : Barre de son LG SK5R à 149€ au lieu de 199€ via ODR

Du bon son à bas prix

Une barre design et simple à utiliser

Nous sommes sur le site bordelais Cdiscount pour cette bonne affaire. La remise de 50€ est réalisée dans le cadre d'une offre de réduction accessible via ce formulaire . Plusieurs justificatifs vous seront demandés pour tout achat d'un produit audio LG jusqu'au 31 décembre prochain. Vous aurez bien évidemment la possibilité de régler la commande en quatre fois. Les abonnés au service Cdiscount à volonté pourront même bénéficier de la livraison sous un jour ouvré. Pensez donc à activer votre essai gratuit . La première année est facturée 29€. Enfin, la garantie pièces, main d'œuvre et déplacement est valable pendant deux ans.Cette barre de son LG SK5R utilise le Bluetooth 4.1 pour se connecter à un autre appareil (téléviseur, smartphone, tablette, ordinateur...). Le système est composé de deux haut-parleurs, d'un caisson de basses et d'une barre audio. Ce produit vous permettra de profiter d'un son haute résolution. Les films ainsi que tous les autres programmes seront plus immersifs que jamais. Bref, la qualité sonore est vraiment au rendez-vous !La barre de son signée LG est équipée d'une entrée de ligne audio (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm), d'une entrée audio numérique (optique), d'une entrée HDMI, d'une sortie HDMI et d'un port USB. Ce modèle possède aussi un design sobre et élégant qui s'adaptera très bien à tous les intérieurs. La barre n'est pas trop volumineuse et passera sur la plupart des meubles. Elle assure vraiment à tous les niveaux.Voilà un produit dont vous aurez du mal à vous passer une fois installé à côté de votre téléviseur. Le son de vos programmes gagnera en netteté et en profondeur. Vous serez totalement immergé dans vos films et jeux vidéo favoris. N'hésitez pas trop longtemps car la rupture de stock pourrait arriver très rapidement.