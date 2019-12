Alerte bon plan : Xbox One S All Digital avec 4 jeux à moins de 100€ à la Fnac

La console la plus abordable du moment

Vive les jeux en hiver

Il faut se rendre chez la Fnac pour bénéficier de cette offre tout bonnement excellente. La promo est disponible jusqu'au 29 décembre 2019. L'enseigne française vous permet d'accéder à la livraison gratuite ainsi qu'au retrait en magasin. Les adhérents Fnac+ peuvent même recevoir leur colis sous un petit jour ouvré sans frais supplémentaires. Notez aussi qu' une chaussette un pull et une boule de Noël au couleurs de Xbox vous sera généreusement offerte pour décorer votre intérieur (pensez à l'ajouter à votre panier).En effet, la machine concernée par cette offre est une Xbox One S All Digital équipée d'un disque dur 1 To. C'est pour cela que vous ne pourrez pas lancer Fallout 76 puisque ce modèle ne possède pas de lecteur Blu-ray. C'est la particularité de la machine de Microsoft. Vous devrez obligatoirement télécharger vos jeux depuis la boutique en ligne de Microsoft. La console est compatible avec la technologie HDR et peut lire des films sur Netflix en 4K. Une manette officielle est également de la partie.Vous n'allez pas vous ennuyer pendant les vacances grâce aux jeux offerts dans ce bundle. En plus l'offre comprend une copie dématérialisée de Sea of Thieves, Minecraft et Fortnite. Un mois d'abonnement au Xbox Live Gold est aussi d'actualité. Il permet de jouer en ligne et d'obtenir des jeux gratuits chaque mois. Bref, n'hésitez pas une seule seconde !Cette offre pour la Xbox One S All Digital est tout simplement incontournable. Si vous avez une bonne connexion internet à votre disposition, vous passerez d'excellents moments avec cette machine. Attention car les stocks risquent de fondre comme neige au soleil !