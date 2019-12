Forfait 4G Free : pour Noël, profitez des promos sur l'offre Free 50Go pour 9,99€/mois

Free ne freine pas ses promos pour Noël

Un forfait passe-partout

Vous l'avez compris, nous sommes une nouvelle fois avec Free pour ce bon plan. L'offre qui va suivre est proposée sans aucun engagement de votre part. Cela vous permettra de résilier dès que vous en aurez envie. Cette liberté est importante puisque le tarif mensuel de l'abonnement passera de 9,99€ à 19,99€ au bout de 12 mois. Vous pourrez donc esquiver cette hausse sans le moindre problème avant qu'elle n'entre en vigueur. L'opérateur demande toujours 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour la nouvelle carte SIM.Ce forfait conçu par Free est plutôt classique mais diablement efficace et complet. Il comprend les appels illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS sont également illimités vers ces destinations et les MMS le sont uniquement vers l'Hexagone. Toujours au sein de la métropole, vous pourrez utiliser jusqu'à 50 Go d'internet en 4G+ chaque mois. Si vous dépassez ce seuil, le débit sera réduit. Vous en aurez tout de même largement assez pour naviguer sur le web, regarder des vidéos ou même utiliser régulièrement un GPS.Malgré son petit prix, cet abonnement vous accompagne aussi en dehors du territoire français. Si vous décidez de vous rendre en Europe ou dans les DOM, les appels ainsi que les SMS/MMS restent illimités. Dans ces zones, vous pouvez même utiliser jusqu'à 4 Go d'internet tous les mois. De retour en France, le réseau FreeWifi vous est ouvert en illimité dans les plus grandes villes du pays. Enfin, terminons cet article en rappelant que l'option Youboox One (une librairie en ligne) est toujours accessible jusqu'au 31 janvier 2020.Le forfait Free 50 Go est un habitué de notre rubrique consacrée aux bonnes affaires. Il n'en reste pas moins une excellente offre qui vous épaulera dans n'importe quelle condition. Maintenant, c'est à vous de jouer !