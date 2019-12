Réussissez vos photos de réveillons grâce au Samsung Galaxy Note 10 à 699€ chez Cdiscount

260 euros d'économies sur le Galaxy Note 10

Le smartphone idéal pour réussir à coup sûr vos photos de réveillons

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous rendre sur le site Cdiscount pour vous procurer en promotion le Galaxy Note 10. Commercialisé à sa sortie au tarif de 959 euros, le smartphone voit son prix chuter à 699 euros ; soit 260 euros de remise immédiate de la part du site marchand.Pour information, les frais de port sont offerts pour un retrait du smartphone en point relais. Quant aux membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile. Pour ceux et celles qui seraient susceptibles d'être intéressés par le programme Cdiscount à volonté, sachez qu'il est possible de le tester gratuitement pendant plusieurs jours en cliquant ici Disponible dans un coloris noir ou silver, le Galaxy Note 10 de Samsung est proposé dans sa version 256 Go.Tournant sous Android 9.0 Pie, le smartphone haut de gamme du géant coréen embarque un écran Dynamic AMOLED Infinity de 6,3 pouces (avec une résolution 2280 x 1080 pixels), une mémoire vive de 8 Go, une batterie de 3500 mAh (avec la technologie charge Rapide 25W) et un processeur Exynos 9825 Octo-Core.Côté appareil photo numérique, le téléphone dispose d'un triple capteur 12 MP Dual Pixel (f/1.5-f/2.4) + ultra Grand Angle 16 MP (f/2.2) + téléobjectif 12 MP (f/2.1, zoom optique x2) et d'une caméra frontale de 10 MP Dual Pixel (f/2.2). Avec ces caractéristiques, vous ferez de nombreuses photos comme un pro.Pour en savoir davantage sur le smartphone, vous pouvez lire notre article consacré à la prise en main du Samsung Galaxy Note 10