Le père Noël Cdiscount propose le smartphone Samsung Galaxy A10 à 149,99€

Le Galaxy A10 à moins de 150 €

Un smartphone simple et efficace

Avec un smartphone Samsung, vous ne pouvez pas vous tromper, vous êtes sûr d'obtenir un appareil fiable et performant qui durera dans le temps. Le Galaxy A10 est un modèle très facile d'utilisation, un excellent basique qui est en ce moment vendu au petit prix de 149,99 € au lieu de 174,04 € par l'enseigne Cdiscount. En achetant le smartphone aujourd'hui, vous économiserez ainsi la jolie somme de 24 €. Le e-commerçant vous garantit toujours une livraison avant Noël. Il est même possible de vous faire livrer dès le lendemain de votre achat si vous le commander avant 14h00.Le site vous propose également des facilités de paiement avec un règlement en plusieurs fois. Pour cette commande, vous verserez ainsi 38,39 € lors de la validation de votre panier, puis les trois mois suivants.Le Samsung Galaxy A10 est un smartphone au design à la fois moderne, simple et élégant. Son écran panoramique de 6,2 pouces affiche une résolution de 1520 x 720 pixels et permet une expérience immersive unique, très appréciable pour un appareil à moins de 150 €. Il est doté de la technologie de reconnaissance faciale et d'une détection de lumière virtuelle.Il embarque un processeur à 8 cœurs équipé de 2 Go de RAM et d'une mémoire interne de 32 Go extensible jusqu'à 512 Go. Le A10 est un smartphone endurant d'une bonne autonomie de 3400 mAh. Côté photo, l'appareil fait là aussi du bon boulot avec un capteur arrière d'une résolution de 13 mégapixels et une caméra avant de 5 mégapixels.Préparez-vous à voir des étoiles dans les yeux du petit chanceux qui déballera le paquet cadeau du Galaxy A10 !