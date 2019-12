Vente flash de Noël Amazon : un écran gaming Dell 24" FullHD à moins de 100€

Le Dell SE2417HGX en promo sur Amazon

Un large écran de 59,99 cm

Dans le cadre de ses ventes flash de Noël, Amazon propose jusqu'au dimanche 22 décembre 2019 inclus l' écran PC Dell SE2417HGX à 99,99 euros ; soit 30 euros de moins par rapport à son prix de vente conseillé.Le prix du produit étant supérieur à 25 euros d'achat, il n'y a aucun frais de port supplémentaires pour une livraison du moniteur à domicile. En général, il faut compter 3 à 4 jours pour avoir le produit à votre porte. Si ce mode de livraison ne vous convient pas, vous pouvez toujours tester l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite en 1 jour.Cet écran PC à rétroéclairage LED Full HD de 24 pouces (soit une diagonale de 59,99 cm, avec une définition de 1920 x 1080 à 75 Hz) possède un temps de réponse de 2 ms, une luminosité de 300 cd-m² et un taux de contraste 1 000:1 (standard).Pour la partie connectique (ou interfaces), vous retrouverez notamment 2 ports HDMI 1.4, 1 port VGA et 1 sortie audio.En résumé, il s'agit ici d'un bon écran pour ceux et celles qui aiment jouer sur consoles et/ou sur PC.