Le smartphone best-seller Xiaomi Mi 9T 64Go avec un écouteur bluetooth à 276,99€ sur Cdiscount

Une caméra « pop-up » pour donner la place à votre contenu

Une fiche technique en béton armée mais un prix très accessible

Le Xiaomi Mi 9T est un téléphone possédant un design très innovant. Pour garantir la surface d'affichage la plus large possible dans son écran AMOLED de 6,39 pouces, les ingénieurs de la marque chinoise ont intégré la caméra avant non pas au dessus de l'écran mais dans le boitier. C'est une caméra dite « pop-up », qui surgit du téléphone uniquement quand vous en avez besoin et qui rentre dans le châssis une fois la photo prise.La fiche technique se compose d'un processeur Qualcomm Snapdragon 730, de 6 Go de mémoire vive et de 64 Go de stockage pour enregistrer tous vos films et toutes vos photos. Le tout tourne sous MIUI 10, la dernière version du système d'exploitation du constructeur basée sur Android 9. Vous avez accès à toutes les applications du Google Play Store mais également aux améliorations et aux fonctionnalités exclusives intégrées par Xiaomi.A l'arrière, Xiaomi n'a pas ajouté un, ni deux mais trois capteurs photo de 48 mégapixels, qui vous permettent de prendre des portraits avec un effet de flou d'arrière-plan très esthétique, mais aussi de formidables panoramas. Les capteurs sont assistés par une intelligence artificielle pour rehausser la luminosité automatiquement et ajuster les différents réglages pour des clichés sublimés.Enfin l'appareil possède une batterie de 4 000 mAh pour plus d'une journée d'utilisation intensive de votre Mi 9T. Un chargeur 18W est inclus dans la boite vous permettant de recharger à très grande vitesse votre smartphone pour ne jamais être à court de batterie. Et pour toujours plus de confort d'utilisation, un écouteur Bluetooth vous est offert pour un usage mains-libres, sans contraintes.Le Xiaomi Mi 9T vous attend sur Cdiscount à un prix de 276,99€, un tarif tout simplement incroyable pour une telle débauche de puissance. Dépêchez-vous et passez commande rapidement pour être livré avant Noël !