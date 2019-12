Idée cadeau de Noël : Sony PlayStation 4 Slim 500 Go à 189,99€ au lieu de 279,99€ chez Amazon

La PlayStation 4 Slim 500Go en vente flash sur Amazon

Les principaux avantages de la console de Sony

Vous avez exactement jusqu'au dimanche 22 décembre 2019 inclus pour vous procurer en vente flash la PlayStation 4 Slim (500 Go) chez Amazon à 189,99€ au lieu de 279,99€ ; soit une jolie remise de 90 euros par rapport au prix normal.Il n'y a aucun frais de port supplémentaires pour une livraison de la console à domicile puisqu'il s'agit d'un produit dont le tarif est supérieur à 25 euros d'achat. Il faut compter 3 à 5 jours ouvrés pour réceptionner la console. Si le délai de livraison ne vous convient pas, vous pouvez toujours tester l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison rapide en 1 jour.Enfin, Amazon informe ses clients qu'ils ont la possibilité de payer la console de jeu en 4 mensualités de 47,50 euros chacune et ce, sans frais supplémentaires.Plus compacte et plus fine que sa grande soeur, la PlayStation 4 Slim a été conçue pour offrir aux gamers de nouvelles manières de jouer.Compatible HDR, la console de salon signée Sony permet aux joueurs d'accéder aux derniers titres inédits par l'intermédiaire du PlayStation Hits et à un espace divertissement sur l'écran d'accueil (musique, films, vidéos...) sur diverses plateformes de contenu.Comme son nom l'indique, la PS4 Slim dispose d'une capacité de stockage de 500 Go. Elle est fournie une manette sans fil DUALSHOCK 4, une oreillette-micro mono, un câble d'alimentation, un câble HDMI et un câble USB.