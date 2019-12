Vente flash Amazon : le Realme 5 Pro à 179,10€ au lieu de 199€

Le Realme 5 Pro en vente flash chez Amazon

Toutes les caractéristiques du smartphone

Vous avez donc jusqu'à ce soir à 23h59 pétantes pour vous procurer en vente flash sur Amazon France le Realme 5 Pro à 179,10€ au lieu de 199€ ; soit une remise immédiate de 10% de la part du site marchand.Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile ou en point relais. En général, il faut compter 3 à 7 jours pour réceptionner le smartphone . Si vous voulez une livraison plus rapide, il faut être membre Prime. Pour cela, vous pouvez tester gratuitement le programme d'Amazon en cliquant ici Après avoir évoqué l'offre promotionnelle ci-avant, passons désormais aux caractéristiques du smartphone qui est sorti au courant du mois d'octobre 2019.Disponible dans un coloris bleu ou vert pour la vente flash, le Realme 5 Pro est un téléphone qui est doté d'un écran LCD de 6,3 pouces (avec une résolution de 1080 x 2340 pixels), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 712, de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage (non extensible) de128 Go.Côté APN, on retrouvera un objectif principal de 48 MP, un objectif ultra grand-angle de 8 MP, un objectif de 2 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et une caméra de 16 MP.Enfin, le Realme 5 Pro tourne sous Android 9.0 Pie et est équipé d'une batterie de 4035 mAh compatible charge rapide 20W.