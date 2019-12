Idée cadeau de Noël : Bracelet connecté de sport Samsung Gear Fit2 Pro à 99,99€ au lieu de 179€

Le Samsung Gear Fit2 Pro sous la barre des 100 euros

Tout ce qu'il faut savoir sur le bracelet connecté

C'est donc chez Cdiscount où vous pouvez trouver une promotion sur le Samsung Gear Fit2 Pro. Affiché en temps normal à 179 euros, le bracelet de sport voit son prix chuter à 99,99 euros ; soit une économie réalisée de 79 euros.Pour ce type d'article, les frais de port sont offerts pour une livraison du bracelet en point relais. En moyenne, il faut compter 5 jours pour réceptionner le produit. Si vous voulez une livraison plus rapide, il faut être membre CDAV. Pour ce faire, vous pouvez tester gratuitement le programme Cdiscount à volonté en cliquant sur ce lien Disponible en taille L, le Samsung Gear Fit2 Pro est un bracelet connecté qui dispose d'un écran Super Amoled Courbé de 1,5 pouce (3,81 cm) protégé par un verre Gorilla Glass.Le bracelet vous indique le nombre de pas effectués, les marches gravies, le rythme cardiaque ou encore les calories brûlées. L'objet connecté est étanche jusqu'à 50 m selon la norme ISO.Le Samsung Gear Fit2 Pro vous permet également de stocker vos morceaux musicaux préférés grâce à sa mémoire interne de 4 Go. En associant votre Gear Fit2 Pro à votre smartphone, vous pourrez consulter les notifications de votre choix comme la météo, les SMS ou mails, les appels ou les rappels sur votre calendrier.Compatible avec de nombreux smartphones tournant sous Android ou iOS, le Gear Fit2 Pro possède le Bluetooth 4.2 et une connectivité Wifi 802.11 b/g/n.Enfin, côté autonomie, le bracelet fonctionne avec une batterie rechargeable 200 mAh vous offrant une autonomie allant jusqu'à 4 jours.