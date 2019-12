Idée cadeau de Noël : Pack DJI Osmo Pocket + support à 309,10€ au lieu de 434€

Un support d'extension offert pour l'achat d'une caméra DJI Osmo Pocket

Un stabilisateur de poche compact et léger

La Team Clubic vous suggère donc de vous diriger sur le site de la Fnac qui propose actuellement une remise immédiate de près de 125 euros sur le pack DJI Osmo Pocket + support.Alors que le bundle est vendu généralement à 434 euros, la caméra DJI Osmo Pocket et son support d'extension sont à exactement 309,10 euros lorsque vous ajoutez les deux produits au panier. Cette offre est valable jusqu'au 2 janvier 2020 à 13h, et ce, dans la limite des stocks disponibles.Pour éviter toute mauvaise surprise par rapport à d'éventuels frais de port supplémentaires, il est vivement conseillé de privilégier le retrait gratuit du pack en magasin Fnac.Le DJI Osmo Pocket embarque une caméra 4K (avec une cadence d'image allant jusqu'à 60 images/seconde et un débit pouvant atteindre les 100Mbps), intégrée sur un stabilisateur faisant 116 grammes et mesurant 121,9 x 36,9 x 28,6 mm. Vous pourrez donc l'emporter partout où vous voulez !Le stabilisateur dispose de boutons de contrôle qui vous permet d'agir rapidement sur le terrain et de déclencher ainsi l'enregistrement à tout moment.Le DJI Osmo Pocket est fourni avec une coque, un adaptateur smartphone USB-C (pour les possesseurs d'un appareil Android), un adaptateur smartphone Lightning (pour les possesseurs d'un appareil iOS) et un câble d'alimentation.