Idée cadeau de Noël : manette sans-fil Xbox One à 44,99€ et une chaussette de Noël offerte à la Fnac

Une belle manette pour les fêtes de Noël

Le petit cadeau en plus...

Nous devons ce pack plutôt original à la Fnac. Pour bénéficier de cette offre, vous devrez ajouter les deux produits à votre panier. La fameuse chaussette est disponible à cette adresse . Ensuite, sachez que la livraison est garantie avant Noël et que les adhérents Fnac+ recevront la commande à leur domicile sous un jour ouvré. Vous pouvez aussi choisir de retirer l'article en magasin sans frais supplémentaires. La promo en question est valable jusqu'au 20 décembre minuit. Maintenant, passons aux propriétés de ce produit.Vous l'avez compris, il s'agit d'une manette sans-fil officielle Xbox One. Cet exemplaire arbore une robe grise/verte du plus bel effet. Elle est bien évidemment sans fil et pourra se connecter à votre console via le Bluetooth. Il est également possible de l'utiliser sur un ordinateur pour jouer. La manette fabriquée par Microsoft est une des meilleures du marché grâce à son design ergonomique et à ses poignées antidérapantes. La prise en main est absolument optimale.Comme nous l'avons précisé précédemment, une chaussette Xbox est offerte pour célébrer Noël. Elle est habillée de la couleur verte et du logo de la marque américaine. Des icônes de plusieurs jeux dont Halo, Gears of War et Sea of Thieves sont présentes. Voilà un petit accessoire qui viendra décorer votre intérieur pour les fêtes de fin d'année. Les collectionneurs et amoureux de Xbox apprécieront sans doute cet objet collector.L'idée cadeau que nous venons de vous présenter est à destination des possesseurs d'une Xbox One comme des fans de la division jeux vidéo de Microsoft. Nous rappelons que vous devez ajouter les deux articles à votre panier pour que l'offre puisse s'appliquer.