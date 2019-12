Promo Logitech sur Amazon : Webcam C920 HD Pro à 39,99€ au lieu de 99,99€

60% de remise sur la Logitech C920 HD Pro

Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou version ultérieure, et les applications d'appels vidéo les plus populaires

macOS 10.6 ou version ultérieure (HD 720p sur FaceTime pour Mac et autres clients d'appels vidéo pris en charge; enregistrement vidéo Full HD 1080p avec QuickTime Player)

Chrome OS

Vous êtes à court d'idée cadeau de Noël ? La Team Clubic Bons Plans a déniché une belle affaire au rayon informatique sur Amazon.En ce moment, bénéficiez de 60% de remise immédiate sur l'achat de la Logitech C920 HD Pro. Alors qu'elle est normalement vendue à 99,99 euros, la webcam voit son prix chuter à 39,99 euros. À ce tarif, elle risque de partir comme des petits pains.Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile ou en point relais. En général, il faut compter 2 à 5 jours pour réceptionner la webcam. Si vous voulez une livraison plus rapide, il faut être membre Prime. Pour cela, vous pouvez tester gratuitement le programme d'Amazon en cliquant ici La C920 HD Pro de chez Logitech est une webcam qui fonctionne en vidéo Full HD 1080p à 30ips et vous permet de jouer en streaming avec une qualité HD 720p puissante.Compatible avec Skype, Google Hangouts ou encore FaceTime, la webcam permet aux utilisateurs d'enregistrer un contenu de qualité professionnelle. Elle est équipée de la correction d'éclairage HD automatique et produit des images lumineuses et bien contrastées même dans un environnement sombre.Peu encombrante et légère, la webcam mesure 4,3 x 9,4 x 7,1 cm et pèse 163 grammes.Enfin, en ce qui concerne la configuration requise, voici les systèmes d'exploitation supportés par le C920 :