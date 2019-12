Remise exceptionnelle sur le smartphone Asus Zenfone 6 à 499€ au lieu de 559€ à la Fnac

L'Asus Zenfone 6 en promo à la Fnac

Les points forts du smartphone

En cette belle journée ensoleillée, la Team Clubic Bons Plans vous invite à vous rendre sur le site de la Fnac pour vous procurer en promotion l'Asus Zenfone 6. Affiché en temps normal à 559 euros, le smartphone voit son prix baisser à 499 euros ; soit 60 euros de remise immédiate de la part du site marchand.Des frais de port étant appliqués à hauteur de 2,99 euros (minimum), il est conseillé de privilégier le retrait gratuit du produit en magasin Fnac. Avec ce type de livraison, vous avez la possibilité de retirer le smartphone dès le lendemain de votre achat.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons aux points forts de l'appareil.Disponible dans un coloris noir, l'Asus Zenfone 6 est un smartphone haut de gamme disposant d'un écran borderless de 6,4 pouces (avec une résolution de 2340 x 1080 px), d'une mémoire vive de 8 Go, d'un espace de stockage de 128 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855, du système d'exploitation Android 9 et d'une batterie longue durée de 5000 mAh avec charge rapide.On retrouve également un connecteur USB Type-C, un capteur principal de 48 MP et un deuxième capteur photo de 13 MP.Pour en savoir davantage sur le smartphone, n'hésitez pas à consulter notre article consacré au test de l'Asus Zenfone 6