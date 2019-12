Légère et performante, la tablette Microsoft Surface Go est à 499€ chez Amazon

Une tablette tout en un

Loisirs ou travail, votre Surface Go vous accompagne partout où vous allez

La Surface est désormais bien installée dans le paysage informatique mais tout le monde ne connait pas la Surface Go, la tablette grand public concoctée par les équipes de Microsoft. Et c'est bien dommage tant l'appareil est parfaitement adapté aux usages les plus courants et permet à la fois de gagner en productivité mais également de consulter le web et se divertir durant toute une journée.L'écran tactile possède une taille de 10 pouces avec une résolution de 1800 x 1200 pixels. A l'intérieur de l'appareil vous retrouverez un processeur Intel Pentium Gold 4415Y, ainsi qu'une carte graphique Intel HD Graphics 615, 8 Go de RAM et 128 d'espace disque SSD. Un port USB-C, un lecteur de cartes microSDXC et une prise jack complètent la fiche technique.Microsoft oblige, c'est Windows 10 qui équipe la Surface Go. Vous pouvez installer toutes les applications présentes sur le Windows Store mais également l'ensemble des logiciels disponibles ailleurs sur le web pour travailler, vous détendre ou jouer de la même manière que si vous étiez sur un PC. Vous profitez également des dernières applications Office, parfaitement optimisées pour la tablette Enfin, la Surface Go comme ses grandes soeurs peut accueillir une housse de protection incluant un clavier complet et un trackpad, de sorte à transformer la tablette en véritable ordinateur portable. Le pied intégré à l'écran permet de la poser sur vos genoux ou sur une table et d'en faire votre machine principale, que vous soyez à la maison ou en déplacement.La Surface Go est actuellement proposée à un prix de 499€ par Amazon, une réduction de près de 20% par rapport à son prix initial.